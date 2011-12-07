В Татарстане за сутки выявили 52 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 52 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«13 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Больше всего заразившихся — 22 человека — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, 11 заболевшим — от 18 до 30 лет, 10 — от 50 до 60 лет, двоим — от 70 до 80 лет.

23 случая выявлены в Казани, 15 случаев — в Набережных Челнах, по три случая — в Зеленодольском и Нижнекамском районах, два случая — в Дрожжановском районе, по одному случаю — в Атнинском, Буинском, Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском и Тукаевском районах.

Из больниц выписали 215 человек.

Всего в республике зарегистрировано 3 504 случая заражения COVID-19, выздоровели — 3 450 человек, скончались — 10.

В России зарегистрировано 458 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+8 855 случаев за сутки), 221 388 человек выздоровело (+8 708), 5 725 заболевших скончались (+197).