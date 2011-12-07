Врачи РТ подтвердили еще 32 случая заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 6 июня текущего года зарегистрировано 21 666 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 32 новых случая. 16 человек госпитализированы, 16 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 18 685 пациентов, в том числе 12 за последние сутки.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.