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39-летний казанец украл автомобиль, разобрал его и сдал на металлолом

Мужчина попросил друга отбуксировать автомобиль, сказав, что купил его.

В Казани задержали 39-летнего местного жителя за кражу автомобиля, который он разобрал и продал по частям, рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

С заявлением о краже автомобиля «Лада» в полицию обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что на транспортном средстве ездил его сын, а сейчас он в армии.

Полицейские задержали 39-летнего казанца, который рассказал, что заметил автомобиль, которым давно никто не пользовался и попросил друга отбуксировать машину в другое место, сообщив, что купил ее. Затем, мужчина разобрал транспортное средство и сдал частями на металлолом.

Ущерб составил 60 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

КВ
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