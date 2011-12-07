39-летний казанец украл автомобиль, разобрал его и сдал на металлолом

В Казани задержали 39-летнего местного жителя за кражу автомобиля, который он разобрал и продал по частям, рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

С заявлением о краже автомобиля «Лада» в полицию обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что на транспортном средстве ездил его сын, а сейчас он в армии.

Полицейские задержали 39-летнего казанца, который рассказал, что заметил автомобиль, которым давно никто не пользовался и попросил друга отбуксировать машину в другое место, сообщив, что купил ее. Затем, мужчина разобрал транспортное средство и сдал частями на металлолом.

Ущерб составил 60 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».