«Арке влюбленных» на «Черном озере» потребовалась скорая помощь. В прошлом году его заметно облагородили, вдохнув вторую жизнь в эту зону отдыха, расположенную в самом сердце города.

Но на этом его реконструкция не закончилась – в нынешнем году начался третий этап благоустройства парка. Так, например, потребовалось провести аварийно-восстановительные работы в знаменитой своей акустикой «Арке влюбленных».

Также предусмотрен ремонт ограждений, лестницы и поручней, пройдет дополнительное озеленение, на части пешеходных дорожек поменяют покрытие. «Черное озеро» украсят медийные арт-объекты и художественная подсветка, а безопасность отдыхающих обеспечат системы видеонаблюдения.