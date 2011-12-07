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«Арке влюбленных» на «Черном озере» потребовалась скорая помощь

Старинный городской парк Казани «Черное озеро» всегда был излюбленным местом прогулок казанцев.

«Арке влюбленных» на «Черном озере» потребовалась скорая помощь. В прошлом году его заметно облагородили, вдохнув вторую жизнь в эту зону отдыха, расположенную в самом сердце города. 

Но на этом его реконструкция не закончилась – в нынешнем году начался третий этап благоустройства парка. Так, например, потребовалось провести аварийно-восстановительные работы в знаменитой своей акустикой «Арке влюбленных».

Также предусмотрен ремонт ограждений, лестницы и поручней, пройдет дополнительное озеленение, на части пешеходных дорожек поменяют покрытие. «Черное озеро» украсят медийные арт-объекты и художественная подсветка, а безопасность отдыхающих обеспечат системы видеонаблюдения.

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