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Главный санитарный врач автограда: Уровень заболеваемости COVID-19 в Челнах выше, чем в других городах РТ

За весь период в Челнах зафиксировали 737 случаев заражения COVID-19.

На деловом понедельнике главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что в городе уровень заболеваемости коронавирусом по сравнению с другими в Татарстане выше на 14,7%.

Среди 15 муниципалитетов республики по напряженности эпидемиологической обстановки автоград занимает 11-е место. За весь период в Челнах зафиксировали 737 случаев заражения COVID-19, 534 из них сняты с медицинского наблюдения. Остальные продолжают поддерживать режим самоизоляции.

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