Казанские феминистки устроили перфоманс, приуроченный к акции против домашнего насилия

Казанские феминистки устроили перфоманс, приуроченный акции против домашнего насилия. Видео с «Кровавой свадьбы» они опубликовали в группе «Фемкызлар» во «Вконтакте».

Само преставление для жителей города проходило в Кировском районе Казани. Представительница группы объяснила, что данная акция являлась еще одним способом поговорить с обществом о проблеме домашнего насилия, поскольку обычно люди на это закрывают глаза.

Сам перфоманс состоял из того, что молодожен после заключения их бракосочетания и отправившуюся далее на фотосессию во дворе ЗАГСа облили красной краской, символизирующую кровь. После чего девушка упала, а ее нынешний законный супруг поволок ее за ноги по земле в машину.

Реакция в социальных сетях, как и предполагалось, получилась весьма неоднозначной. Однако несмотря на все негативные комментарии, представительница «Фемкызлар» отметила, что сейчас проводится большая работа над популяризацией этой проблемы, проводятся лекции, пишут о «механизмах в обществе, которые позволили домашнему насилию стать огромной, но невидимой и замалчиваемой проблемой в России». Также девушки работают с кризисным центром «Фатима», поддерживая принятие закона о профилактике домашнего насилия.