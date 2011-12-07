Мэр Казани попросил горожан воздержаться от купания до разрешения от Роспотребнадзора

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин попросил казанцев воздержаться от купания в водоемах республики до официального разрешения от Роспотребнадзора.

Он отметил, что пока «Роспотребнадзор не дает официальное «добро» на открытие купального сезона, а потому попросил горожан от него воздержаться.

Только за июнь в водоемах столицы утонули пять человек. Поэтому исполнительным комитетом Казани было принято решение об организации служб спасателей. По словам начальника управления гражданской защиты Фердинанта Тимурханова, там, где они работают, утонувших нет. Напротив, сотрудники успели спасти шесть жизней.