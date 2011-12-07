На Лебяжье проведут занятие йогой на сапборде

Дирекция парков и скверов сообщила о проведении занятий йогой на сапборде на казанском озере Лебяжье.

В своем Instagram-аккаунте они сообщили, что тренировка под руководством Динары Гилемхановой пройдет на озере Лебяжье в эту среду, 8 июля, в 8:30 часов утра. В сообщении сказано, что допустимое число участников не должно превышать 10.

Отмечается, благодаря SUP-йоге, можно улучшить концентрацию внимания на своем теле и дыхании, привести тело в тонус и научиться держать баланс.