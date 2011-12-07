На набережной Нижнего Кабана появится пикник-парк – в этом году наступил черед второй очереди ее реконструкции. Поскольку благоустройство на главном видовом участке набережной от театра им. Г.Камала до памятника Марджани уже завершено, сейчас начались работы на участке со стороны ул. Салимжанова. Здесь идет устройство и прокладка инженерных сетей. Итогом работ станет обустройство фито-очистных каскадов, здесь появится амфитеатр, спортплощадка, пикник-парк, велодорожки с велопарковками и даже гамаки.