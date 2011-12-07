Нынешний фестиваль мусульманского кино пройдет в закрытом режиме

Выбирать лучшие фильмы XVI Казанского Международного фестиваля мусульманского кино жюри и специалисты будут в одиночестве, без зрителей. Такое вынужденное решение организаторы феста приняли в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В остальном все идет по плану: 1 июня завершился прием заявок, в оргкомитет представлено 629 фильмов из 63 стран мира. Имена победителей жюри объявит в начале сентября этого года.