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Приложение «Китап» загрузили более 5 тысяч пользователей

Мобильное приложение для любителей татарской литературы и творчества открылось всего два месяца назад.

Главный редактор радиостанции Алмаз Миргаязов сообщил, что приложение радио «Китап» загрузили более 5 тысяч пользователей.

Миргаязов отметил, что «еще ни одному татарскому мобильному радио-приложению не удавалось добиться таких результатов», поскольку мобильное приложение для любителей татарской литературы и творчества открылось всего два месяца назад.

Сообщается, что в ближайшее время на радиостанции будут прочитаны лирические произведения известными ведущими Абри Хабриевым и Рамилем Шараповым. А также в эфире прозвучат произведения писателей Набиры Гиматдиновой, Рамзии Габдельхаковой, Марата Кабирова

Чтобы услышать эти чтения и послушать других исполнителей, необходимо скачать бесплатное приложение «Китап» в AppStore или Google Play.

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