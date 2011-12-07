Приложение «Китап» загрузили более 5 тысяч пользователей

Главный редактор радиостанции Алмаз Миргаязов сообщил, что приложение радио «Китап» загрузили более 5 тысяч пользователей.

Миргаязов отметил, что «еще ни одному татарскому мобильному радио-приложению не удавалось добиться таких результатов», поскольку мобильное приложение для любителей татарской литературы и творчества открылось всего два месяца назад.

Сообщается, что в ближайшее время на радиостанции будут прочитаны лирические произведения известными ведущими Абри Хабриевым и Рамилем Шараповым. А также в эфире прозвучат произведения писателей Набиры Гиматдиновой, Рамзии Габдельхаковой, Марата Кабирова

Чтобы услышать эти чтения и послушать других исполнителей, необходимо скачать бесплатное приложение «Китап» в AppStore или Google Play.