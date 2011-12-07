Разработкой ЦИК РТ «Мой избирательный участок» воспользовались более 100 тыс. пользователей

Разработкой ЦИК РТ — чат-ботом «Мой избирательный участок» в Telegram — воспользовались более 100 тыс. пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сервис оказался востребованным, как мы и предполагали. За все время проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию к нему обратились 108 344 раза. Уверен, что во время осенней кампании статистика будет в разы больше», — уточнил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, чат-бота «Мой избирательный участок» (https://t.me/my_cikrt_bot) запустили на старте голосования по поправкам к Конституции РФ. Сервис помогает татарстанцам по адресу проживания найти ближайший избирательный участок.