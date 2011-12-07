В Казани благоустроили придомовую территорию по программе «Наш двор»

В Казани завершили благоустройство одного из первых дворов, входящих в президентскую программы «Наш двор», на улице Шамиля Усманова. Результат проведенных работ оценили глава республики Рустам Минниханов и помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«Это один из первых дворов, где удалось завершить все виды работ, включая установку малых архитектурных форм, а также первый двор, который мы будем открывать в рамках республиканской программы „Наш двор“», — отметила Фишман-Бекмамбетова.

Благоустройство двора стартовало в начале июня этого года. На ремонт 6,8 тыс. кв.м потратили 11 млн рублей. Во дворе заменили 427,6 кв. м. асфальта, организовали 28 парковочных мест, отстроили тротуары, установили детскую площадку, новые фонари, а также высадили кустарники и деревья, постелили газон. Местные жители отмечают, что двор стал «культурным и современным».

Напомним, инициатором программы «Наш двор» стал президент РТ Рустам Минниханов в 2019 году. На ее реализацию выделено 50 млрд рублей.