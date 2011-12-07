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В Казани на месте стихийной свалки решили создать сквер

К концу лета участок площадью более 8 тыс. кв. метров, где раньше были мусорная свалка и заброшенных пустырь, полностью преобразится и станет новой точкой притяжения к радости местных жителей.

В планах исполкома столицы Татарстана на 2020 год – обустройство пяти общественных пространств. Для этих цели из республиканского бюджета в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено 887 млн. рублей. Одним из пяти таких культурно-досуговых общественных пространств станет новый сквер в микрорайоне «Теплоконтроль». Работы по его созданию ведутся возле дома №66 по ул.Авангардная.

К концу лета участок площадью более 8 тыс. кв. метров, где раньше были мусорная свалка и заброшенных пустырь, полностью преобразится и станет новой точкой притяжения к радости местных жителей. Здесь появятся несколько детских площадок для разных возрастных категорий, небольшой велосипедный памп-трек, тренажерная площадка, футбольное поле и сцена для концертов художественной самодеятельности. Работы по созданию нового сквера Казани уже активно ведутся.

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