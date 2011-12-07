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В Казани супругам, прожившим 71 год вместе, вручат медаль «За любовь и верность»

Памятные награды татарстанцам из-за угрозы распространения коронавируса будут вручать на дому.

В Казани супругам, прожившим 71 год вместе, вручат медаль «За любовь и верность». Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина.

Миннуллина рассказала, что медаль вручат 12 семейным парам – ровно столько же и исполняется Всероссийскому празднику Дню семьи, любви и верности.

Однако вручать памятные награды татарстанцам из-за угрозы распространения коронавируса будут на дому. Отмечается, что как только празднование станет возможным – чествование будет проходить в торжественной обстановке.

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