В Казани супругам, прожившим 71 год вместе, вручат медаль «За любовь и верность». Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Римма Миннуллина.

Миннуллина рассказала, что медаль вручат 12 семейным парам – ровно столько же и исполняется Всероссийскому празднику Дню семьи, любви и верности.

Однако вручать памятные награды татарстанцам из-за угрозы распространения коронавируса будут на дому. Отмечается, что как только празднование станет возможным – чествование будет проходить в торжественной обстановке.