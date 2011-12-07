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В казанской школе закрыли ППЭ из-за подозрения на COVID-19 у одного из его организаторов

Поэтому на апробацию школьников направили в 120-ю и 130-ю школы, а данный пункт закрыт до 9 июля.

В казанской школе закрыли пункт проведения ЕГЭ из-за подозрения на коронавирус у одного из его организаторов.

Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов заявил, что «в 87-й школе 26 июня был контактный член пункта проведения экзамена». Поэтому на апробацию школьников направили в 120-ю и 130-ю школы, а данный пункт закрыт до 9 июля. Такое решение, по словам министра, было принято в связи с перестраховкой. Однако тест-анализ на коронавирус показал, что у члена пункта проведения экзамена он отрицательный.

КВ
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