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В КФУ в 2020 году не будет бюджетных мест по специальности «Журналистика»

В Высшей школе журналистики бюджетные места предусмотрены только для магистратуры и заочного отделения.

В этом году в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ не предусмотрено бюджетных мест для абитуриентов бакалавриата по специальности «Журналистика». Об этом сообщил завкафедрой национальных и глобальных медиа КФУ профессор Васил Гарифуллин.

«В бакалавриат ежегодно принимается 60–70 абитуриентов. Но есть одна особенность — в этом году обучение платное. Бюджетных мест не предусмотрено. В прошлом учебном году было всего четыре места. Но надежда на то, что бюджетные места будут, еще есть. Правительство России приняло решение о выделении дополнительных бюджетных мест, мы просили места и для журналистики. Надеемся на положительное решение», — рассказал Гарифуллин.

Абитуриентов принимают по направлениям «Мультимедийная журналистика» и «Национальная журналистика, новые национальные медиа», а также «Телевизионная журналистика» и «Медиакоммуникации».

Завкафедрой отметил, что бюджетные места предусмотрены для поступающих в магистратуру по направлению «Татарская журналистика» и 13 бюджетных мест для заочного отделения. 

КВ
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