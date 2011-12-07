«Зеленый фитнес» открыл новый сезон летних бесплатных тренировок на свежем воздухе

«Зеленый фитнес» с 4 июля запустил новый сезон летних бесплатных тренировок на свежем воздухе, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

«Формат проведения занятий скорректирован с учетом текущей эпидемиологической обстановки. Для недопущения массового скопления людей, первые тренировки шестого сезона проекта прошли на придомовых территориях. Тренировки с ограниченным количеством посетителей прошли в ЖК „Светлый“, „Салават купере“, „Арт-Сити“ и в зелёной зоне у Министерства спорта РТ», — уточняется в сообщении ведомства.

В этом году организаторы тренировок проводят занятия в новом формате — во дворах. Одна такая тренировка собирает не более 10 человек.

Также, в этом году обязательна предварительная запись на занятие. С собой участник тренировки должен брать коврик и воду.

Напомним, проект «Зеленый фитнес» появился в 2015 году и сразу завоевал популярность. К 2020 году масштабы проекта увеличились с 4 до 30 городов.