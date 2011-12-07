Вкусные завтраки не только с утра

Основатели проекта Mandarinka restaurant & bar супруги Ольга и Александр Онищук, а также шеф-повар Ильгиз Галиев взялись за исполнение очень сложной миссии - создать атмосферу отдыха и гастрономического удовольствия для гостей и жителей столицы Татарстана.

Одна из ключевых особенностей ресторана - это завтраки в любое время суток, а не только с утра. Это большой плюс для любителей поспать подольше в отпуске и для тех, кто просто не успел перекусить перед работой, ограничившись лишь кофе. Ненавязчивая атмосфера праздника, с оригинальным оформлением стен в виде рисунков птичек-мандаринок и замысловатых узоров, дополнит уютную обстановку вкупе с легким, но очень сытным меню.

Mandarinka restaurant & bar может похвастаться большим количеством изысканных десертов, например, нежной маренгой с сырным кремом на белом шоколаде, томатами конфи на песочном сабле со свежими ягодами, которые будут просто таять во рту.

Для любителей выпечки в меню присутствуют различные позиции, особенно хотелось бы отметить круассан с ростбифом и кунжутной заправкой.

Ресторан также предоставляет широкое разнообразие сытных мясных и рыбных блюд. Например, севиче из тунца в сливочно-тропической заправке или же говядину в устричном соусе с обжаренными овощами.

Каждый найдет себе что-то по вкусу среди огромного количества позиций в меню популярного, летнего заведения в центре Казани!