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Для получения посылок в России создают сеть почтаматов

Сейчас в городах России уже развернута сеть из 1 000 пунктов выдачи заказов и 1 000 почтаматов.

Почта России намерена расширить сеть почтаматов до 5 000 единиц, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи РТ.

Сейчас в городах России уже развернута сеть из 1 000 пунктов выдачи заказов и 1 000 почтаматов. Почтаматы призваны упростить для клиентов российской почты получение бандеролей и посылок, заказанных с помощью интернет-торговли. Идея новшества такова: для получения своих заказов клиентам не придется идти в отделение связи, они смогут сделать это в ближайшем почтамате.  

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