Как приструнить подростка? Главные советы конфликтолога-психолога

Про контакты и традиции

- Как научить 14-летнего сына отказывать нехорошим друзьям?

- Только аргументируя, почему именно эти друзья кажутся вам нехорошими. Расскажите ребенку, как они ухудшают его жизнь и что изменится в лучшую сторону, если нежелательное общение прекратится. И непременно выслушивайте объяснения, почему ребенок не может отказать своим приятелям. Сделайте выводы. Предложите подростку новые возможности для знакомств и общения, организуйте его досуг. Если не получается наладить диалог, всегда можно обратиться к специалисту.

- На что опираться, чтобы наладить контакт с 13-летней дочерью?

- Безусловно, на общение и самого ребенка. Родитель должен оставаться терпеливым и открытым. Взрослый понимает значение контакта между людьми, а подросток - нет. У ребенка формируется свой мир. Задача родителя - войти в него в качестве неотъемлемого элемента. Поцелуй на ночь как ежедневный ритуал, любимое лакомство для дочери на завтрак, смайлик с сердечком в сообщении - все это лишь на первый взгляд глупые мелочи. Но они очень значимы для ребенка! Не требуйте ничего взамен, и дети обязательно ответят взаимностью. Не сразу, но обязательно ответят. Будьте терпеливы и настойчивы в маленьких проявлениях своей любви. Дайте понять ребенку не только словами, но и делом: «Я тебя очень люблю!».

- У меня трое детей, старшему 15. Младшие удивляются, почему их старший брат так плохо обращается со мной. Что им ответить? Мол, в его возрасте и вы будете такими?

- Можно сказать: «Давайте попробуем выяснить вместе!». И устроить семейное чаепитие. Соберитесь всей семьей: пусть старшие общаются с младшими. Постарайтесь понять, что это такое - «плохо обращается», практикует ли повзрослевший ребенок такое обращение не только с матерью. Не допускайте эмоциональной реакции на грубость. Лучше промолчать. Возможно, причина грубого отношения сына в том, как вы с ним общались раньше. Проанализируйте все конфликтные ситуации, которые были в прошлом. И не бойтесь первой просить прощения. Этим вы покажете достойный пример своему сыну.

- Я мама четверых детей, старшим 14 и 16 лет. В нашей семье есть традиции и правила, которые старшие постоянно нарушают. Как на это реагировать?

- Традиции и их нарушения нуждаются в постоянном совместном обсуждении. На то они и традиции, чтобы их воспроизводить или менять. Соберите семейный совет. Найдите точки соприкосновения и общие интересы. И положите их в основу новых обычаев.

Про ссоры

- Редкий день не ссоримся с сыном 13 лет. Мучаюсь из-за этого и не могу ответить на главный вопрос: как выходить из конфликта с ребенком?

- Здесь поможет терпение, а также мудрость. Мы принимаем и любим своих детей такими, какие они есть. Такова суть родительства. Ребенок начнет понимать это гораздо позже и только при условии, если вы сможете донести до него это понимание через свою любовь и непрерывные попытки наладить общение. Коммуникация нужна не для спора, а для взаимного интереса родителя и его ребенка. Попробуйте стать для сына интересной.

- Мы с женой очень загружены на работе. Когда дочь-подросток подходит с вопросом, обычно отсылаем ее: «Видишь, нам с мамой некогда. Иди займись чем-нибудь: компьютером, телефоном». Понимаем, что не правы. И дочь начала замыкаться. Что делать?

- У каждого из нас масса отговорок по поводу своей загруженности. Но все мы с надеждой смотрим вперед и хотим, чтобы дети выросли такими, как мы ожидаем. Добрыми и открытыми нам - родителям. А будущее закладывается именно сейчас, когда ребенок подрастает. И ему очень нужны близкие люди! Поэтому, как бы ни было трудно, взрослым следует учиться управлять своим временем работы и отдыха. Особенно важно планировать совместный отдых. Попытайтесь вместе с детьми распланировать неделю, найти в вашем расписании время на них. Уже благодаря такому планированию ребенок почувствует вашу любовь и свою нужность.

- Дочери 15 лет, она всегда раздражена и постоянно ссорится со мной. Я тоже завожусь, начинаем кричать друг на друга и в результате расходимся по своим комнатам. Как наладить отношения с раздраженным подростком?

- В первую очередь регулируются эмоции родителя. Вне зависимости от состояния ребенка! Мы, взрослые, способны осознанно управлять своим настроением. Подросток - нет. Родителям в таких случаях советую обратиться к своему внутреннему миру. Займитесь спортом, читайте полезную литературу, посещайте форумы для родителей. Старайтесь мыслить позитивно. Разобравшись с собой, начните выстраивать общение с ребенком - через совместные прогулки, чаепитие вдвоем или маленькие сюрпризы под подушкой. Внимание подростку необходимо всегда.

- У меня дети-погодки - девочка и мальчик, 15 и 16 лет. Вечерами они ссорятся и порой даже дерутся друг с другом. Как помочь им жить мирно?

- Ссорящиеся погодки - это абсолютно нормально. Но вы как родитель должны попытаться правильно разрешить ситуацию. Узнавайте друг друга. Устраивайте семейные ужины или, например, читайте смешные рассказы вслух всей семьей. Вообще, любое начинание может стать для ваших детей неожиданным и волшебным. А потом войдет в дом в качестве семейной традиции, где за игровым столом или вышиванием у торшера каждый найдет свое место и общий язык с окружающими.

Про увлечения

- Сыну 14 лет. Все свое свободное время он играет в компьютерные игры, хотя в школе на хорошем счету, учится без троек. Следует ли его отгонять от компьютера и запрещать играть так много?

- Может быть, попробовать узнать об увлечении сына подробнее? Например, попросить его рассказать, что это за игры и почему они ему так нравятся. Чем больше во время вашего диалога станет говорить и раскрываться ребенок, тем выше шансы, что общение с вами будет постепенно подменять ему игру. Но инициатива должна исходить от родителя. Запретом же конструктивно решить вопрос не получится. Табу, как правило, вызывает только противодействие.

Кстати

Известная телеведущая и мама троих детей Татьяна Лазарева создала семейный чат в мессенджере, где они с ребятами обсуждают очередные проблемы. Например, проблему мата, на котором сейчас общается большинство подростков. Завязывается оживленная дискуссия, в ходе которой старшие дети убеждают младшую, подростка, что ей еще... рано материться. А дома так и вообще нет смысла.