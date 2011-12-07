Как восстановиться в родительских правах?

Как пояснила юрист Елена Федотова, восстановление родителей в их правах допускается, если они изменили свое поведение, стиль жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Исключения составляют случаи, когда ребенок усыновлен и усыновление не отменено.

Решение о восстановлении в родительских правах принимается в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного этих прав. Все дела такого рода рассматриваются при участии органа опеки и попечительства и прокурора.

Восстановление в родительских правах в отношении детей от 10 лет и старше возможно только с их согласия. Одновременно с заявлением родителя о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ему ребенка.

Для того чтобы запустить процедуру восстановления, необходимо направить соответствующее заявление в суд по месту проживания ребенка.

Исковое заявление составляется по количеству лиц, участвующих в судебном заседании. Например, 1-й экземпляр документа предназначен для суда, 2-й - для органа опеки и попечительства, 3-й - для руководителей учреждения, в котором пребывает несовершеннолетний, и т. д.

Далее следует обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением о проведении оценки жилищно-бытовых условий и предоставлении заключения о возможности восстановления в родительских правах. Акт обследования и заключение должны быть приложены к исковому заявлению.

В качестве доказательств, обосновывающих факт исправления родителя, потребуются подтверждающие документы. Например, необходимо представить справку от судебного пристава-исполнителя об уплате алиментов и отсутствии по ним задолженности, трудовой договор, справку о прохождении курса лечения от алкогольной зависимости и т. п. Не забудьте оплатить госпошлину.

В течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении в родительских правах суд направляет выписку из такого решения суда в орган опеки и попечительства по месту вынесения решения и в орган ЗАГС по месту государственной регистрации рождения ребенка. А в случае государственной регистрации рождения ребенка в МФЦ - в МФЦ по месту госрегистрации рождения ребенка с целью информирования органа ЗАГС, в котором хранится соответствующая запись акта о рождении.

К слову, суд вправе отказать в удовлетворении иска о восстановлении в родительских правах, если это противоречит интересам ребенка.