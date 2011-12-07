«КВ» решили поинтересоваться у мамы одного из казанских первоклассников Анастасии, какие проблемы волнуют семьи будущих школьников.

— При выборе школы для нас было важно, чтобы она находилась близко к дому. Потому что не всегда мы, родители, можем забирать ребенка на машине, у всех есть работа и служебные обязанности за нас никто не выполнит. Также хотелось, чтобы для бабушки и сестры школа была в пешей доступности, чтобы не нужно было ехать на общественном транспорте — полагаем, что иногда им придется забирать сына из школы.

Конечно, несмотря на стабильную ситуацию с коронавирусом, родителей школьников пугает возможная отмена линейки 1 сентября. Первая школьная линейка бывает один раз в жизни, это то воспоминание и волнение, которое запомнится на всю жизнь.

— А что вы думаете по поводу дистанционного обучения?

— Моя старшая дочь учится в медицинском колледже. Во время пандемии она училась дистанционно дома, в своей отдельной комнате. В это же время в другой комнате находился ее младший брат, который хотел играть, бегать, веселиться — садик ведь тоже не работал… Мы с мужем работали дома, но продуктивности от этого было очень и очень мало, приходилось постоянно отвлекаться на детей. Я поняла одно: дома нужно отдыхать, а не работать и учиться! Тем более, когда нет располагающей и спокойной обстановки. Помимо этого, пришлось делать дополнительные вложения — мы приобрели второй ноутбук для дочери, так как одним на семью уже не обойдешься. А если еще и сын будет так учиться в первом классе… Это значит, третий ноутбук надо покупать, опять непредвиденные расходы.

— Самый актуальный сейчас вопрос — какой бюджет ваша семья выделяет на сборы первоклассника в школу?

— С бюджетом пока сложно определиться. Ведь нужно форму, рубашки, обувь, вторую обувь, канцелярию… Всего так много… Хорошо, что остался рюкзак, с которым сын ходил на подготовку к школе. Президентские выплаты по 10 тысяч рублей, которые пришли к нам в течение двух месяцев, я рассчитываю потратить на все необходимое. Жаль только, что если снова придется учиться дистанционно, то школьная форма будет просто висеть в шкафу…

Елена Альтах