Лима Кустабаева: Планов и проектов море, и вдруг - коронавирус

Представляем гостью

Лима Кустабаева — народная артистка России, заслуженный деятель искусств Татарстана и России, член-корреспондент Международной академии информатизации. Более 30 лет была главным хормейстером и художественным руководителем Государственного ансамбля песни и танца РТ. С 2000 года — директор, а сейчас заместитель директора по творческой работе культурного центра «Сайдаш». Автор сценариев, режиссер и организатор многих значимых народных праздников.

И в самоизоляции есть плюсы

— Лима Галиевна, что для вас было самым сложным в период самоизоляции?

— Честно скажу, лично для меня никаких особенных сложностей не было. Работала над сценариями концертных программ, посвященных 120-летнему юбилею Салиха Сайдашева, 80-летнему юбилею Альберта Камалеева. Альберт Асхарович был главой администрации Советского района Казани. Он первый протянул мне руку помощи в непростой момент моей жизни, когда меня уволили из Госансамбля песни и танца РТ, и предложил мне возглавить ДК строителей, который мы преобразовали в культурный центр «Сайдаш».

Конечно, пандемия нарушила многие планы. В декабре прошлого года КЦ «Сайдаш» открылся после реконструкции. Думали, вот сейчас развернемся, планов и проектов море, а тут вдруг — коронавирус… Но кружковая работа у нас не прекращалась — в формате онлайн проводились творческие встречи, разные мастер-классы.

Вынужденная самоизоляция подтолкнула людей осваивать новые технологии, чтобы общаться, получать новые знания и навыки. И это один из плюсов самоизоляции.

Другой большой плюс — в интернете транслировались концерты, спектакли лучших театров мира, были виртуальные экскурсии по музеям. Это здорово, но хотелось бы, чтобы все это можно было увидеть не только в интернете, но и в эфирах популярных телеканалов.

«Казанское полотенце» выходит на новый уровень

— В этом году не состоялся традиционный фестиваль «Лауреат народной любви», который ежегодно проходит у памятника Салиху Сайдашеву. А фестиваль «Казанское полотенце» состоится?

— «Лауреат народной любви», возможно, проведем в сентябре или октябре. А V международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» — «Казанское полотенце» пройдет в Казани с 28 по 30 августа в онлайн-формате. Это позволит расширить круг участников и географию фестиваля. У нас появится возможность познакомиться с народными, самодеятельными и профессиональными коллективами, солистами из разных регионов России и многих стран, которых мы раньше не знали. Итоги фестиваля подведем 30 августа во время гала-концерта в Старо-Татарской слободе.

Уроки пандемии

— Какие, на ваш взгляд, главные уроки преподнесла пандемия?

— Несколько месяцев многие были лишены работы, привычного круга общения. Но это время, когда появилась возможность остановиться и подумать о жизни, о себе, о близких. А остановиться и подумать — это всегда полезно. Это урок самодисциплины и ответственности за свое здоровье и жизнь, как свою, так и окружающих.

— Для большинства людей самой сложной стала невозможность путешествовать…

— Каждое лето мы с мужем ездим на машине из Казани в Магнитогорск — город, где я родилась и выросла. Едем через весь Татарстан, Башкортостан, где живут родственники мои и мужа. Всех навещаем. Обязательно заезжаем в башкирскую деревню Кужан Абзелиловского района, где родился мой папа. Там 5 лет назад, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыли музей, посвященный папе. Он известный металлург, работал на металлургическом заводе в прокатной лаборатории. Это была практически работа ученого-исследователя. Во время войны разрабатывал сплавы бронированной стали для танков и самолетов. Поездки на Урал давно стали нашей семейной традицией. Но вот этим летом путешествие пришлось отменить.

— 3 декабря будет отмечаться 120-летие со дня рождения Салиха Сайдашева, что готовите к этому юбилею?

— Готовим большую программу. Сайдашев — гениальный композитор и мелодист. Его мелодии базируются на народной музыке, но они замечательно звучат и в народных обработках, и в стиле симфоджаз, и в других стилях. Это настоящий феномен. Но несмотря на всенародную любовь, Сайдашев был недооценен при жизни. И до сих пор недооценен.

— Что нужно, чтобы исправить эту историческую несправедливость?

— Надо, чтобы музыка Сайдашева звучала. Звучала часто и в разном исполнении, в разных проектах. Знаете, основатель, художественный руководитель и дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Натан Григорьевич Рахлин когда-то ввел традицию — каждый концерт оркестра независимо от его темы и от того, чья музыка там звучала, завершать «Маршем Красной Армии» Сайдашева.

Счастье — это семья

— Лима Галиевна, что для вас счастье?

— Счастье — это моя семья. Я горжусь близкими, семьей, мужем, сыном, невесткой, внучками. Муж Зиряк родился в башкирском селе, окончил механико-математический факультет КГУ, но он очень творческий, энциклопедически образованный человек, писал и пишет стихи. Он знаток фольклора, литературы. Когда меня пригласили в Госансамбль песни и танца РТ, мы вместе изучали книги, исследования ученых по истории культуры и национальным традициям татарского народа. Без его поддержки у меня ничего бы не получилось. Сын Тимур, невестка Гульназ, внучки Камиля и Малика — талантливые, творческие личности. Старшая внучка Камиля уже с 4 лет участвует во многих телевизионных программах, занимается хореографией и вокалом. Младшая Малика — лауреат республиканского конкурса «Татар кызы», снялась в нашумевшем фильме «Зулейха открывает глаза», сыграв одну из дочерей Зулейхи.

Шаровары не выставляли напоказ

— Этот фильм вызвал в обществе, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Какие впечатления у вас?

— На первую серию собрались перед телевизором всей семьей в предвкушении хорошего кино, но фильм разочаровал. Народ должен знать свою духовную историю, свои традиции. Я считаю, наши творческие проекты, концертные программы, спектакли, фильмы должны вызывать у соотечественников гордость за свою нацию. После просмотра фильма, к сожалению, такого ощущения не возникло… С сохранением национальных традиций в Татарстане не все так просто. Например, у нас прослеживается тенденция вульгаризации татарского национального костюма.

— В чем эта тенденция выражается?

— Если вы заметили, в моду вошли шаровары, которые видны из-под укороченного платья. И такой наряд преподносится как традиционная татарская одежда. Никогда у татар такого не было! Шаровары — элемент женского белья и их нельзя было показывать. Поэтому шаровары специально заправляли в сапожки или носки.

Могу сказать, что в отличие от татар башкиры более скрупулезно относятся к сохранению, изучению и развитию своей музыкальной культуры, фольклора. Всего один факт: в Башкортостане на телевидении много лет идет очень популярный конкурс народных фольклорных коллективов и солистов «Байек». Члены жюри просматривают выступления артистов и подробно обсуждают каждый номер. Получается настоящий мастер-класс, который интересен как тем, кто профессионально занимается народным творчеством, так и другим телезрителям.

Новая жизнь «Песни о Татарстане»

— Лима Галиевна, во время парада Победы 24 июня на площади Свободы звучала ваша «Песня о Татарстане». Поздравляем вас с таким знаменательным событием!

— Спасибо! «Песня о Татарстане» написала довольно давно. Премьера состоялась в 1995 году на Центральном стадионе во время празднования 5-летия принятия Декларации о суверенитете Татарстана. Она звучала и на инаугурации Минтимера Шариповича Шаймиева в 1996 году. А это новый вариант песни. В мае мне позвонил начальник управления культуры Казани Азат Абзалов и попросил написать к «Песне о Татарстане» два куплета на русском языке, посвященные 100-летию ТАССР. Сразу сделала. Написанный от руки текст сфотографировала на камеру мобильного телефона и отправила по Ватсапу Азату Искандаровичу. И вдруг на параде Победы выходит певец Айдар Сулейманов и вместе с Госансамблем песни и танца РТ поет «Песню о Татарстане». Это большая честь и радость для меня. Я была счастлива, что моя песня прозвучала в такой торжественный день!