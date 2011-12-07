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Можно ли не платить за лифт?

Уже несколько лет живу на первом этаже многоквартирного дома. Ежемесячно мне начисляют оплату за пользование лифтом, хотя подъемником я не пользуюсь. Получается, что отдаю деньги просто так... Скажите, пожалуйста, могу ли я отказаться от платежей? (Эльвира Саяфовна)

Как пояснила юрист Елена Федотова, ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) гласит, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме. Это лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации. 

В соответствии с подпунктом «а» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержденных постановлением правительства РФ от 13.08.2006 №491) лифт относится к общему имуществу многоквартирного дома. Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Так как жители первого и второго этажей являются (совместно со всеми остальными) сособственниками общего имущества, а также поскольку в их отношении законом не предусмотрено какого-либо исключения, то они должны нести расходы по содержанию лифта.

К слову, размер платежа зависит от доли в праве общей собственности на общее имущество, которая, в свою очередь, пропорциональна площади конкретной квартиры. Следовательно, размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме отличается для собственников разных квартир. Но порядок оплаты не имеет никакого отношения к расположению жилого помещения на конкретном этаже. В конечном счете больше платит собственник, владеющий квартирой с большей площадью. А не тот, кто чаще пользуется лифтом.

Например, для человека, проживающего на первом этаже в трехкомнатной квартире, расходы по содержанию общего имущества будут выше, чем для гражданина, владеющего однокомнатной квартирой-студией на последнем этаже.

КВ
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