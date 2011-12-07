Новый корпус РКИБ получил заключение о соответствии

Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключение о соответствии нового корпуса РКИБ требованиям технической документации.

По сообщению пресс-службы Президента РТ, в здании продолжают установку медицинского оборудования, мебели и проводят пуско-наладочные работы. Вся документация сдана и отрапортована.

Процесс строительства занял ровно 100 дней.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Алексей Песошин сообщил о возможной дате открытия нового здания. Корпус инфекционной больницы рассчитывают открыть 10 августа.