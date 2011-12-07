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В Казани планируют перестроить промышленную зону в современный жилой квартал

В Казани прошла презентация развития городской территории в районе улицы Портовой.

В исполкоме Казани прошла презентация развития городской территории в районе улицы Портовой. Сейчас она представляет из себя полузаброшенную промышленную зону.

Концепция комплексного развития предлагает обустроить в этом районе 9-километровую набережную шириной 20 метров. Возможно, сохранятся портовые башенные краны, а суда переоборудуют в развлекательные заведения и точки общепита.

Примерно 1 млн. кв. метров займет жилая застройка, школы и детсады, будут модернизированы и построены дороги, сообщается на сайте мэрии Казани.

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