В Казани животных-доноров до сих пор ищут в социальных сетях

Об особенностях донорства крови для животных «КВ» беседуют с ветеринарным врачом-терапевтом Лейсан Ахметзяновой.

— Лейсан Гамиловна, какие животные чаще всего становятся донорами?

— Кошки и собаки. Необходимость в переливании крови у животных появляется после травм. Как правило, повреждения возникают вследствие автомобильных аварий и падений с высоты. Также потребность в донорской крови остро ощущается в сезон пироплазмоза. Это опасное заболевание, передаваемое животным клещами.

— Какое животное может стать донором?

— Питомец возрастом от года до пяти лет, не страдающий хроническими заболеваниями, вакцинированный и обработанный от паразитов. Пол и порода не имеют значения. Тем не менее надо учитывать вес донора и реципиента. Донор должен весить не меньше, а лучше больше больного питомца — чтобы объем крови у животных был как минимум одинаковым. В противном случае мы получим двух пациентов вместо одного. Большие кровопотери чреваты общей слабостью, понижением кровяного давления, аритмией и другими последствиями. Кстати, собаке нельзя сдавать кровь в период течки, беременности и кормления.

— Опасно ли донорство для животных?

— Нет. Ведь кровь постоянно обновляется. Полагаю, донорство даже полезно. Ведь перед процедурой питомца осмотрит ветеринарный врач, будет сдан ряд анализов. Владелец сможет узнать, все ли в порядке со здоровьем любимца, получит консультацию по правильному питанию и здоровому образу жизни для животного.

— Как подготовиться к переливанию?

— Никаких особых приготовлений не требуется. Достаточно обеспечить животное качественным кормом и питьевой водой. Это касается и доноров, и реципиентов. Воздерживаться от еды накануне процедуры не нужно. Однажды к нам привели в качестве донора очень голодного кота. Хозяева решили, что перед сдачей крови голодание необходимо. Пришлось кормить животное и осуществлять забор крови одновременно.

— Есть ли у животных группы крови?

— Да. Группа определяется наличием антигена на мембране эритроцитов. При переливании важно учитывать совместимость крови. Использование несовместимого биоматериала чревато побочными реакциями. Такими как отек, лихорадка и анафилактический шок. Животное может даже погибнуть. К слову, у кошек 3 группы крови, а у собак их 7!

— Существуют ли различия в процедуре для собак и кошек?

— У собак, которым никогда прежде не делали переливание, отсутствуют естественные антитела к другим антигенам, определяющим группу крови. Поэтому при первом переливании крови собаке допустимо использовать кровь любого донора. Риск осложнений отсутствует. После переливания крови другой группы антитела к ней появляются через несколько дней. Если собаке повторно переливают кровь, необходимо сдавать анализы и определять совместимость.

— Есть ли база донорской крови в Казани?

— К сожалению, нет. Частные клиники часто заявляют о том, что у них есть своя база, — по факту имеются лишь доноры. Животное приходит, сдает кровь. Проводится так называемое прямое переливание. Проверка на совместимость занимает 1 — 2 дня. Из-за вынужденной отсрочки иногда животные погибают. Если бы в столице РТ открылся банк крови кошек и собак, многих наших пациентов удалось бы спасти…

Недавно принесли кошку, упавшую с 9-го этажа. У мурлыки произошел разрыв селезенки. Животное остро нуждалось в переливании крови. Врачи из частной клиники назначили высокую цену за процедуру. Владельцы обратились за поддержкой к нам, в государственную лечебницу. Пришлось потратить несколько часов на анализы и поиски донора в социальных сетях. К счастью, подходящий вариант нашелся. И кошку удалось спасти.

— Кто легче переносит процедуру?

— Собаки. Они спокойнее, и их организм сильнее.

— Бывают ли искусственные заменители крови?

— Да. Например, гемобалансы и коллоидные растворы. Но надо понимать, что эти препараты имеют синтетическое происхождение. Далеко не каждый легко переносится животными. И не всегда заменители спасают. Живая кровь, с белками и эритроцитами, намного эффективнее. Чем сложнее состояние, тем нужнее настоящая кровь.

— У вас есть постоянные доноры?

— Да, в шутку называем их почетными донорами, регулярно обращаемся к ним за помощью. В данный момент самые активные дарители крови — две собаки пород стаффордширский терьер и боксер. Никаких официальных наград для животных-доноров увы не предусмотрено.

— Какова стоимость процедуры?

— Сумма оговаривается индивидуально между донором и реципиентом. Примерный размер вознаграждения донора в Казани — 1,5 — 2 тысячи рублей. Хотя многие доноры оказывают услуги за символическое вознаграждение: пачку корма или коробку конфет. Минимальная оплата труда врачей — тысяча рублей. Ее производит реципиент.

— Можно ли переливать кровь животного одного вида особи другого вида?

— Нельзя из-за разного состава крови. Организм реципиента воспримет биоматериал донора как нечто чужеродное. Хотя известен случай, когда перелили кровь от кошки к хорьку. Потому что грызуну не подошла кровь единственного имеющегося донора-хорька. Пациент-хорек пошел на поправку. Но этот случай — редчайшее исключение, а не правило.