В Татарстане состоится финальный этап архитектурного фестиваля «ОстровА». С 5 по 11 августа его участники на Вертолётном острове республики построят пристань, костровище и музыкальный объект.

Сообщается, что партнером фестиваля, объединяющего опытных архитекторов и студентов от 18 до 30 лет, стал Центр развития профессиональных компетенций РТ.

В этом году «ОстровА» проходят в очно-дистанционном формате. Поэтому разработка объектов вместе с наставниками и защита проектов у ребят проходила с февраля по май текущего года в формате онлайн, а его финальный этап пройдёт в офлайн-режиме. С 5 по 11 августа его участники на Вертолётном острове республики построят то, что спроектировали весной.