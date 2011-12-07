Гущин: Застройка возле «Чаши» и театра кукол «Экият» в Казани запрещена

Председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сообщил, что застройка возле «Чаши» и театра кукол «Экият» в Казани запрещена.

В ходе пресс-конференции он заявил, что данные площадки являются парковыми зонами. А в связи с постановлением от 20 августа утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия и режим использования земель.

Речь идет о 13 самостоятельных объектов, бывшей Адмиралтейской и Ново-Татарской слободе, Тихвинской церкви и мечети «Закабанная».

Глава ОКН пояснил, что, если по линии ЮНЕСКО появится соглашение, будет возможность обустроить велосипедные дорожки вдоль Ленинской дамбы.