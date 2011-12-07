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Детям предлагали  попробовать углекислый газ

Интерактивный мастер-класс по химии и физике для школьников состоялся в бывшем ДК Урицкого, ныне КСЦ «Московский», при поддержке дирекции парков и скверов РТ. Организовала его лаборатория «Естественно, наука!» при музее естественной истории РТ.
На втором этаже культурно-спортивного центра сразу вспыхнула оживленная дискуссия. Будущие юные ученые и их родители пытались найти ответ на сложный вопрос о центробежной силе. Экспериментатор положил стаканчик на доску, подвязанную нитями, и покружил вокруг своей оси.  Казалось бы, стаканчик должен упасть, но он не сдвинулся с места. Почему?  Спустя некоторое время мальчик Камиль дал ответ:«Из-за вращения по окружности стакан притягивается к оси».Химический эксперимент «Фараоновы змеи» еще больше увлек участников мастер-класса. На сухое топливо положили глюконат кальция и подожгли. Из таблетки стало выделяться вещество вытянутой формы серо-черного цвета с белыми вкраплениями, действительно похожее на змею. «Змей» тушили сухим льдом, температура которого -79 градусов (при взаимодействии с оголенным участком тела может возникнуть ожог).Юные испытатели выполняли эксперимент со всеми  требованиями безопасности. Но настоящий фурор на участников произвел углекислый газ, который ребятам предлагали… выпить и определить его вкус. Первым он напомнил шоколад, вторым соленья. А  самые находчивые поняли, что углекислый газ - составляющее газированной воды.  Ребята не только участвовали в каждом исследовании, но и могли повлиять на его ход. Ни один ребенок не сидел на месте, эксперименты увлекли каждого. В  конце будущие ученые забросали организаторов мастер-класса вопросами.  В качестве приятного бонуса участникам раздали закладки и линейки с изображением солнечной системы. 
КВ
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