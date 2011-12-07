В Казани зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 11 человек госпитализировано, 46 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении штаба.

Несовершеннолетних заболевших нет. Пятерым заболевшим — от 18 до 30 лет, 19 — от 30 до 50 лет, 15 — от 50 до 60 лет, 12 — от 60 до 70 лет, шестерым — от 70 до 80 лет.

27 диагнозов COVID-19 поставлено казанцам, пять заболевших зарегистрировано в Альметьевском районе, шесть — в Нижнекамском районе, пять — в Набережных Челнах, по два человека — в Зеленодольском, Кукморском и Сабинском районах, по одному — в Алексеевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Заинском, Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах.

По данным на 6 ноября, в Татарстане зарегистрировано 8706 случаев COVID-19. 7713 человек — выздоровели (+37 за стуки).