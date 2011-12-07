«День подписчика»: льготная подписка продлится еще неделю

- Мероприятие состоялось в рамках декады подписки, которая проходит с 3 по 13 декабря во всех почтовых отделениях Татарстана, - пояснила пресс-секретарь филиала ФГУП «Почта России» «Татарстан почтасы» Евгения Доронина. - В это время можно подписаться по льготной цене на 15% ниже почтовых тарифов на ряд республиканских изданий, включая газету «Казанские ведомости». Совсем скоро Новый год - отличный повод подарить подписку на любимые издания родным и близким.Помимо выгодной цены подписчиков ожидали ценные призы и подарки. Не стал исключением и стенд «Казанских ведомостей», вызывающий стабильный интерес у татарстанских читателей. Многие из них выписывают «КВ» много лет, немало среди них и тех, кто непременно посещает «День подписчика».Валентина Сидоровна:- Газету выписываю давно, и она мне очень нравится, особенно номер четверга. Все в нем есть: и телепрограмма, и новости, и разные городские события. Лично для меня особенно полезен прогноз погоды и магнитных бурь. Приятно, что в «День подписчика» читателям дарят подарки.Роза Мухаметовна:- «Казанские ведомости» выписываю больше десяти лет, номера читаю от корки до корки. Полезными считаю статьи о бесплатных мероприятиях, на которые могут сходить пенсионеры. С особым интересом читаю статьи о соцзащите, особенно о пенсиях и льготах.Николай Анатольевич:- Газету «Казанские ведомости» выписываю впервые по совету подруги, которая время от времени давала мне почитать несколько выпусков. И действительно, издание оказалось интересное, много разных рубрик. Весомым поводом для подписки стали «День подписчика» и подарки от редакции.Танзиля Зинатуллина:- Я уже и вспомнить не могу, насколько давно выписываю газету «Казанские ведомости». Читаю каждую рубрику, особенно люблю «Санта-Барбару» по-казански», статьи на медицинские темы, о садоводстве. Очень интересно читать интервью с гостями редакции.Екатерина Шарапова:- Газету выписываю в первый раз по совету знакомых и коллег. Привлекает внимание тематическое разнообразие: в одном издании собраны новости, репортажи о жизни города, полезные советы, спортивные статьи, телепрограмма, кроссворды и анекдоты. Думаю, в моей семье каждый найдет в газете что-то по душе.Оформить льготную подписку на республиканские издания на 1-е полугодие 2019 года можно в любом почтовом отделении РТ, а также на сайте podpiska.pochta.ru.