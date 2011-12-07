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На следующей неделе в Казани пройдет чемпионат DigitalSkills-2018

Татарстан представит 31 участник.
С 10 по 14 декабря в Казани пройдет чемпионат DigitalSkills-2018, сообщает Министерство информатизации и связи РТ. Площадкой российского первенства выбран МВЦ «Казань-Экспо». В соревнованиях примут участие молодые профессионалы в возрасте до 28 лет. Команда Татарстана состоит из 31 человека, заявленных по 17 компетенциям. Предыдущий чемпионат DigitalSkills проходил в Иннополисе.
КВ
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