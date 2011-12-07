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В Казани определили лучший школьный плакат на антикоррупционную тематику

В финал конкурса прошли 50 работ.
В столице РТ в ходе голосования определили лучший школьный плакат на антикоррупционную тематику, пишет портал мэрии города. В финал конкурса попали 50 работ от учеников 7 школ. Всего за творческие работа отдали голоса 984 человека. Победителем стала ученица 10 «А» класса средней общеобразовательной школы №38 Ново-Савиновского района Гюнель Азизова.
КВ
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