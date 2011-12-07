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В школьных лесничествах Татарстана состоит более 1200 человек

Всего в республике на базе общеобразовательных учреждений создано около 40 объединений.
В школьных лесничествах Татарстана на базе общеобразовательных учреждений состоит более 1200 человек, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ. Всего в республике создано около 40 таких объединений, а средний возраст участников составляет 14 лет. В течение 2018 года члены школьных лесничеств поучаствовали в разных природоохранных мероприятиях, республиканских и всероссийских конкурсах, также проводили мастер-классы по правильной посадке деревьев на пришкольной территории и др. Одним из главных событий был 2-й Слет школьных лесничеств республики летом, на который съехались почти 200 участников. В зимний период дети продолжают проводить различные акции: «Живи, ель», «Покормите птиц зимой» и др.
КВ
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