Для тех, кто не успел: Кремлевскую елку покажут еще дважды

В этом году Главная елка страны — Кремлевская елка, увы, прошла без зрителей, это новогоднее представление для детей можно было посмотреть только в онлайн-режиме. А чтобы этот красочный детский праздник смогло увидеть, как можно больше жителей России, решено повторить его трансляцию, причем дважды — 7 и 13 января.

Повтор трансляции Общероссийской кремлевской елки — новогоднего мюзикла «Пятое время года, или кто придумал Новый год» состоится на федеральном телеканале «Карусель». Время трансляции: 7 января — в 19.30, 13 января — в 17.00, сообщает организаторы праздника.