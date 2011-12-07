С днем рождения, Барсик

Герб был утвержден 7 февраля 1992 года Верховным Советом РТ. Крылатый барс на красном фоне, изображенный на гербе, олицетворяет доброе знамение, счастье, жизнь. Кроме того, этот барс подразумевался, как покровитель граждан республики, а собственно красный фон, на котором он изображен — символ солнца. Авторами герба являются Н.Г. Ханзафаров и художник Р.З. Фахрутдинов.