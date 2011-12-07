Как прийти в форму после родов

Пять простых вариантовБудущие мамы волнуются о том, как изменится их привычный образ жизни, справятся ли они с хлопотами по уходу за младенцем. И конечно, немало страхов связано с возможными изменениями фигуры после родов.Еще совсем недавно приятная (или не очень) пышность для молодых мам была практически нормой. Никто не ожидал от женщины в декрете, что она будет уделять время своим спортивным занятиям и следить за питанием. Даже наоборот, мамам грудничков рекомендовали пить чай со сливками и есть грецкие орехи, чтобы молоко было жирнее. Неудивительно, что от такой диеты лишние килограммы только прибавлялись. А стройная девушка-тростинка к концу декрета превращалась в дородную мать семейства.Однако сейчас такое скорее исключение, чем правило. Все больше и больше молодых мам стремятся как можно скорее прийти в форму и снова надеть добеременные узкие джинсы. Конечно, в бесконечной череде кормлений-укачиваний найти возможность для полноценного посещения спортзала есть не у всех. Поэтому приходится искать альтернативные варианты:1. Прогулки полезны и маме, и малышу. Главное, не просто сидеть на скамеечке, почитывая книжку, а пройтись бодрым шагом по ближайшему парку. Двухчасовое толкание коляски по снежной каше сжигает столько калорий, что можно без опасения позволить себе лишнюю конфетку к чаю.2. Домашние комплексы из отжиманий и приседаний можно делать вместе с ребенком. Скорее всего, он воспримет это как веселую игру, особенно если включить ритмичную музыку.3. Танцуйте! Под детские песенки или любимые хиты, классику или современные шлягеры. Это не только заряжает позитивом, но и дарит массу положительных эмоций. А с «утяжелителем» в виде пухлого младенца такие упражнения и приятнее, и эффективнее.4. Не бойтесь избаловать малыша, чаще носите его на руках. Это не только чрезвычайно важно для формирования привязанности, но отлично укрепляет бицепсы. А использование слинга или эрго-рюкзачка поможет правильно распределить нагрузку на мышцы плеч и спины.5. И последнее по списку, но не по значимости - питание. Кормящая мама должна есть не в два раза больше, а в два раза лучше. Это означает, что налегать нужно не на огромные порции калорийных продуктов, а включать в меню максимум свежей и здоровой пищи.Разумеется, это далеко не полный перечень маленьких хитростей. Но они в конечном итоге сделают свое дело, и отражение в зеркале даже в домашнем халате и тапочках вскоре будет только радовать. «КВ» побеседовали с четырьмя молодыми казанскими мамами и попросили их рассказать о своих секретах восстановления формы.С коляской по парку бегом!Камилла и Эмин, 6,5 месяца:Я вышла на свою первую пробежку, когда ребенку было всего три недели. А когда сыну исполнилось два месяца, начала бегать с коляской. Эмин спал только на улице, поэтому решила использовать это время для занятий спортом. Сейчас практически каждый день мы нарезаем круги по парку «Сосновая роща». Начинала я тренировки теплой осенью, а теперь у нас есть опыт забегов и по морозу, и по свежевыпавшему снегу. За одну прогулку-пробежку удается преодолеть от 5 до 18 километров. Конечно, скорость бега с коляской падает, но зато это дополнительная нагрузка. Добеременный вес вернулся ко мне очень быстро, а мышцы стали намного крепче.Первое время я беспокоилась, не опасны ли для малыша такие забеги. Но наш педиатр, которому доложила о своих тревогах, не видит в этом ничего вредного. Тем более что Эмину наши тренировки нравятся: он сладко сопит под шум колес, а если просыпается, то с любопытством смотрит по сторонам.Анна и Лев, 4 месяца:В плане поддержания формы я делаю все то же самое, что до беременности: три раза в неделю стараюсь ходить на фитнес и соблюдать суточную норму в 10 тысяч шагов. Норму по шагам превышать получается легко: я гуляю с ребенком два раза в день плюс до спортзала иду пешком. Еще мы живем на 19-м этаже, когда я без коляски и сумок, то иду пешком. Вернулась в спорт через 1,5 месяца после родов. Попыталась раньше, но подумала, подожду еще - так будет лучше для малыша. Когда дома появляется свободная минутка, делаю небольшой комплекс йоги, чтобы лучше себя чувствовать.В плане питания исключила только откровенно не подходящие для ребенка продукты, и это вовсе не мучное и сладкое. Я очень люблю шоколад, венские вафли, блины, торт «Муравейник». И не просто люблю, а ем при случае. В остальном, считаю, мое питание правильное: овощи, зелень, бобовые, гречка. Мне кажется, что внешне вернулась моя форма «до», одежда «до» тоже мне по размеру. Весы, правда, показывают на 3 килограмма больше, но возможно, эти килограммы спрятаны в «правильных» местах.Наиля и Роберт, 1,5 года:До беременности я вела активный образ жизни, регулярно занималась фитнесом, плавала. Потом движения стало меньше, поэтому на 40-й неделе беременности мой вес составил плюс 20 килограммов. После родов - плюс 10 килограммов. Сразу после появления на свет малыша мы с семьей переехали в другую страну, и первое время было не до фигуры: нужно было обустраиваться.Когда Роберту исполнилось 5,5 месяца, я упросила мужа организовать мои походы на фитнес. Тренировки были как силовые, так и кардио. Также я прибегла к диетам, основанным на сокращении углеводов. Вспоминаю их с ужасом: день держалась, а на следующий наедалась за себя и всю семью. А еще от голода падало давление! Тогда я бросила все диеты и просто ела то, что готовила ребенку.К прежней форме вернулась, когда малышу исполнился год. Сейчас вес поддерживаю, стараюсь много ходить пешком и правильно питаться. А вообще, всем молодым мамам хотела бы сказать, что вес - это всего лишь цифра, главное - общее самочувствие. Если мама не высыпается, у нее не налажен быт и стресс на стрессе, то ни о каком похудении не может быть и речи. В таких условиях организм «думает» только о выживании, то есть о накоплении запасов.Оксана и Регина, 5,5 месяца:Уход за новорожденным отнимает столько энергии, что я с трудом понимаю, как можно поправиться в таком режиме! А уж если соблюдать гипоаллергенную диету кормящих, то вещи на размер меньше придется покупать очень быстро. В первую же неделю после родов от стресса и недосыпания мой вес ушел в «минус» от добеременного. И это при том, что чувство голода было настолько сильным, что я просыпалась ночью и ела на кухне холодный суп прямо из кастрюли.Когда Регине было 1,5 месяца, я вышла на первую пробежку. Не с целью похудеть, а потому что бег для меня - одно из главных удовольствий, о котором я мечтала всю беременность. Было очень тяжело возвращаться к привычным нагрузкам. Я не могла пробежать и 5 километров - задыхалась и переходила на шаг.С коляской бегать пока не планирую, тренируюсь три раза в неделю, когда с дочкой гуляют бабушки или муж. Это маловато, поэтому стараюсь дополнять тренировки короткими комплексами упражнений, которые можно делать дома. В декабре удалось пробежать свой первый полумарафон после родов, теперь в планах полная дистанция.