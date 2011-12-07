Камилю Исхакову - 70!

С его именем связаны грандиозные исторические события в жизни столицы Татарстана. Одни из самых значимых среди них - ликвидация ветхого жилья, подготовка и празднование 1000-летия нашего города, строительство метро, возвращение чудотворной иконы Казанской Божией Матери, возрождение спортивной славы Казани.Справка «КВ»Камиль Исхаков родился 8 февраля 1949 года в Казани. Окончил Казанский электротехникум связи, в 1973 году - физический факультет КГУ. В 1973 - 1980 годах - первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ г. Казани. С 1989 года - председатель исполкома Казани. С 1991 по 1993 год - глава администрации г. Казани. С 1993 по 2005 год - председатель городского Совета народных депутатов, глава администрации, глава муниципального образования г. Казани. 14 ноября 2005 года назначен на пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. На этой должности являлся членом Совета безопасности Российской Федерации. 3 октября 2007 года назначен заместителем министра регионального развития Российской Федерации. С 14 июля 2008 года по 6 сентября 2011 года - постоянный представитель Российской Федерации при Организации Исламская конференция в г. Джидда, Королевство Саудовская Аравия. С 28 ноября 2016 года назначен помощником Президента Республики Татарстан. В этом же году избран председателем совета учредителей Болгарской исламской академии. Награжден многими государственными наградами. Почетный гражданин Казани.Запуск метроВ 2005 году, во время «Прямой связи» с читателями «Казанских ведомостей», Камиль Шамильевич так ответил на вопрос о метро:- В том, что метро необходимо в Казани и должно служить огромному количеству людей, у меня нет никаких сомнений. Центр нашего города такое количество машин через себя пропускать уже не может. И никаким иным путем, кроме как при помощи метро, там продвигаться нельзя. Другое дело - нужно обеспечить безопасность пассажиров метрополитена. И весь комплекс мероприятий, который существует в мире, мы учитывали при проектировании нашего метро («Казанские ведомости» №159 - 160 от 21 июля 2005 г.).Открытие первого участка Казанского метрополитена «Кремлевская» - «Горки» состоялось 27 августа 2005 года и было приурочено к празднованию 1000-летия Казани.Возвращение чудотворной иконы Казанской Божией МатериЗнаменитый список чудотворной иконы Казанской Божией Матери, долгие годы находившийся в Ватикане, в апартаментах Папы Римского Иоанна Павла II, был возвращен в Казань в июле 2005 года. Этому поистине историческому событию предшествовала большая, деликатная работа.- Меня всегда спрашивали: «Когда в Казань вернут чудотворную икону?» Мы подумали и решили написать письмо Иоанну Павлу II. И вдруг получаем ответ, что он готов дать аудиенцию и мне разрешается взять с собой пять человек. На аудиенции он слушал, слушал меня, а потом сказал: «Вы представляете, что вы у меня просите? Я же перед этой иконой каждый день три раза молюсь!» Я сказал: «Ваше Святейшество, это же удел святого человека - вернуть святыню к месту обретения!» В конце разговора стало понятно, что папа согласен вернуть икону, - так вспоминал в одном из своих интервью Камиль Исхаков о встрече с Папой Римским («АиФ Казань», 21.07.2015). Сейчас святыня находится в Крестовоздвиженском храме Богородицкого мужского монастыря, у стен Казанского кремля.Возрождение «Рубина»В 1995 году у казанского футбольного клуба «Рубин» был провальный сезон, он оказался во второй лиге. Необходимо было возрождать команду. И мэр города Камиль Исхаков лично взялся за дело. При его руководстве уже в 1997 году «Рубин» пробился в первый дивизион. В 2001 году в команду на пост главного тренера был приглашен Курбан Бердыев. Результаты не заставили себя ждать: в 2002 году «Рубин» вышел в Российскую премьер-лигу, а в 2003-м завоевал бронзовые медали чемпионата России. Это было начало взлета команды, и это был первый шаг к будущему чемпионству казанского клуба. С 2005 года Камиль Исхаков - почетный президент футбольного клуба «Рубин».«Казань стала узнаваемой»Накануне юбилея Камиля Шамильевича мы созвонились с теми, кто многие годы работал вместе с ним.Минтимер Шаймиев, первый Президент Республики Татарстан:- Сегодня, проезжая по улицам Казани, мы сами уже с трудом представляем, как наша столица выглядела раньше. Особенно в 70-е годы огромные государственные капвложения направлялись на развитие нефтехимической отрасли и строительство КАМАЗа, на юго-востоке республики строились и преображались Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма... На столицу не хватало ни средств, ни сил, и решать острые социальные проблемы обветшавшей древней Казани становилось все сложнее. Наступили бурные 90-е, когда на волне политических и экономических событий перестроечных лет Татарстан и Казань стали привлекать всеобщее внимание, мы, несмотря на всю сложность социально-политической ситуации в республике, серьезно задумались о том, что настало время заняться и столицей.Я должен сказать, что важным фактором начала реального восстановления Казани стало появление в начале 90-х годов молодого мэра Казани - инициативного, кипящего энергией Камиля Исхакова. Начали с самой больной проблемы - с ветхого жилья. Я часто говорю: не было бы программы ликвидации ветхого жилья, которой до сих пор нет аналогов в стране, не было бы ни Казанского метрополитена, ни 1000-летия Казани, ни Универсиады-2013, ни матчей чемпионата мира по футболу - 2018.Работа Камиля Исхакова в 1990 - 2005 годы сопровождалась титаническим повседневным трудом во благо столицы республики. Во время встреч, в ходе беспрецедентных работ по возрождению Казани меня помимо сильного характера без видимых эмоций, железной хватки и выдержки сильно впечатляли человеческие качества Камиля Шамильевича. Он настолько болеет за дело, когда проблема не решается - этот сильный человек переживает всем сердцем. Это говорит об очень многом: под силой характера и твердостью таится отзывчивость и тонкая душа.Проявление этих качеств Камиля я наблюдал и в его отношении к своей семье, к дочерям и супруге. Увидев восхитительно теплые отношения сына Камиля и отца Шамиля - скромного рабочего человека, выбравшего впоследствии стезю служения исламу, я пришел к мысли, что человеколюбие, которое ведет Камиля по жизни, дано ему родителями. Ведь источником духовного богатства прежде всего является семья. В этом, наверное, и кроется некая закономерность: Камиль Шамильевич в 2008 - 2011 годы представлял Российскую Федерацию при Организации Исламская конференция, а в настоящее время, став помощником Президента РТ, возглавляет совет учредителей Болгарской исламской академии и успешно занимается организацией многосложного учебного процесса в академии. Остается пожелать ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов на этом непростом пути. Күркәм юбилеегыз котлы булсын, хөрмәтле Камил Шамил улы! Курбан Бердыев, главный тренер ФК «Рубин»:- С Камилем Шамильевичем мы знакомы с 2001 года, с моих первых дней работы в Казани, и как помню, у нас сразу установились близкие доверительные отношения, что было очень важно для продуктивной работы. Не секрет, что с его именем связан период подъема нашего клуба: он принял «Рубин» под свое крыло в очень непростые времена в 90-е годы во второй лиге и передавал клуб следующему президенту Александру Петровичу Гусеву уже в ранге призера чемпионата России. Его вклад в развитие клуба неоценим. Сложно все это описать словами, это доказано делом. Это человек, преданный работе до мозга костей. Знаю, что Камиль Шамильевич и сейчас является активным болельщиком, посещает матчи «Рубина» - всегда приятно видеть его на трибунах.От имени клуба и от себя лично искренне поздравляю Камиля Шамильевича с юбилеем, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого наилучшего!Геннадий Зерцалов, первый секретарь городского комитета партии (1989 - 1991 годы), первый председатель городского Совета народных депутатов города Казани:- Самое главное - было взаимопонимание между законодательной и исполнительной властями города. Многие решения принимались только после обсуждения с депутатами. Особенно это касалось подготовки и проведения 1000-летия Казани. Серьезное внимание было обращено на развитие промышленности Казани. Все понимали, что город не может быстро и эффективно развиваться без налаживания партнерских взаимоотношений с промышленными предприятиями. Камилю Исхакову удавалось найти общий язык с руководителями крупных предприятий, и он убеждал их оказывать городу самую широкую поддержку. Ему удалось воплотить в жизнь грандиозный, беспрецедентный проект - ликвидация ветхого жилья.Расих Сагитов, генеральный секретарь регионального отделения всемирной организации «Объединенные города и местные власти»:- Мы с Камилем Исхаковым работали вместе в течение 14 лет - с 1991 по 2005 год. Эта была серьезная работа по налаживанию международных связей.Камиль Шамильевич сразу поставил очень высокую планку. Он сказал, что Казань в своем развитии должна ориентироваться на Барселону, Стамбул, Шанхай, Женеву, Нью-Йорк, Ванкувер. Эти города не являются столицами, но они мощные туристические, экономические, научные, культурные, образовательные центры, известные во всем мире.Если честно, иногда некоторые смелые, амбициозные идеи Камиля Шамильевича мне казались такими несбыточными, что в них просто невозможно было поверить.Сегодня Татарстан - лидер в России по развитию международного сотрудничества во всех сферах, иностранным инвестициям, занимает одно из ведущих мест в мире по динамике развития туризма, и это во многом результат той огромной работы, которую провели Камиль Исхаков и его команда.Исхаков - тот самый человек, благодаря стараниям которого Казанский кремль был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это была непростая задача. Нынешнее руководство города и республики, используя достигнутое в годы подготовки к тысячелетию, пошло еще дальше. Теперь Татарстан - единственный регион в России, где сразу три объекта входят в Список наследия ЮНЕСКО. Это очень важно для развития туризма, привлечения инвестиций.Благодаря Камилю Исхакову мы начали гордиться тем, что мы - казанцы! Сегодня мэр Казани Ильсур Раисович Метшин входит в высшее руководство ведущих мировых организаций. Мы обязательно станем глобальным городом, городом мирового значения.Лилия Маврина, секретарь Государственного Совета РТ:- Камиль Шамильевич всегда ставил масштабные задачи перед собой и перед сотрудниками администрации города. Мы сначала даже сами не верили, что эти идеи можно реализовать, но, оказывалось, все возможно! Например, программа ликвидации ветхого жилья, празднование 1000-летия Казани в 2005 году, реконструкция здания Качаловского театра, Ратуши, ремонт и строительство городских дорог, строительство метро... Он сам контролировал ход работ на каждом объекте, для него не было мелочей ни в одном вопросе. Мог спичечным коробком измерять высоту поребриков при укладке тротуаров. Камиль Шамильевич лично ежедневно проводил планерки в 5 утра в штабе метростроя. Мог и в 2 часа ночи провести оперативку для подведения итогов дня. В те годы я работала начальником управления культуры, затем заместителем руководителя аппарата администрации Казани - начальником организационно-аналитического управления, и практически каждый день начинался ранним утром и заканчивался за полночь. В таком невероятном режиме мы и работали под руководством Камиля Шамильевича в годы, когда шла подготовка к 1000-летию Казани.Это была отличная школа для нашей команды - Камиль Шамильевич своим личным примером учил нас колоссальной работоспособности, ответственности перед жителями Казани, щепетильному отношению к любому делу и, главное, беззаветной любви к родному городу.Луиза Космылина, директор Музея 1000-летия Казани:- Камиль Исхаков - руководитель понимающий, но требовательный. Он замечательный организатор и создал великолепную команду. Это профессионалы, надежные и очень ответственные люди, преданные своему делу, любимому городу. Конечно, всякое в жизни бывало. Были тревожные моменты. И в самых сложных ситуациях он всегда подставит свое плечо, поможет и словом, и делом.У Камиля Шамильевича замечательная семья. Его супруга создает ему надежный тыл. Они воспитали двух замечательных дочерей. Отец Камиля Шамильевича был имамом мечети «Казан нуры». После его смерти сын продолжал помогать этой мечети и медресе, которые построил отец.Хочу пожелать юбиляру здоровья, успехов на посту председателя совета учредителей Болгарской исламской академии. Это же огромный труд!Редакция газеты «Казанские ведомости» присоединяется ко всем поздравлениям, которые завтра прозвучат в адрес Камиля Шамильевича Исхакова.