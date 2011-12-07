Ваш ребенок стал в школе изгоем?

Об этом опасном психологическом феномене «КВ» беседуют с доктором психологических наук, профессором, психотерапевтом Европейского реестра Сергеем Петрушиным.- Цифра, конечно, очень высокая. Первый всплеск интереса к этой теме возник после фильма «Чучело», главную роль в котором исполнила Кристина Орбакайте, его часто цитируют. В Финляндии буллингу подвергается до 10 процентов школьников. По этому поводу финны подняли шум. У них на всех каналах в течение года чуть ли не сам Президент выступал и говорил, что надо принимать меры против этого явления. В итоге в стране даже обсуждали разработку законопроекта, по которому занимающихся буллингом детей должны переводить в другую школу. У нас изгои были в школе всегда. Сейчас к этому прибавились и интернет-форумы - травля в соцсетях. Дело доходит до суицида - вот что самое опасное.- В чем причины буллинга и есть ли коллективы, в которых его нет?- Да, бывают коллективы, в которых буллинга нет. Все зависит от группы. Есть группы развитые, есть примитивные. Чем примитивнее группа, тем четче там так называемая ролевая структура: вожак, авторитет, шут, приближенные.- Прямо как в подростковых группировках...- Да, у них все расписано. Вожак - не самый умный, но самый агрессивный член группы, он захватывает власть. Рядом с ним авторитет, он самый умный, но у него нет агрессии, поэтому помогает вожаку, дает ему советы. Рядом фавориты - те, которые, так сказать, получают блага, малая группа около вожака. Среди них есть шут - тот, который всех подкалывает. Шуты были и при королевских дворах. Когда они шутили, король смотрел: кто смеется, кто не смеется, кто шутит сам.- Шут - как бы психологическая лакмусовая бумажка?- Да, он подталкивает членов группы к тому, чтобы они как-то реагировали на все происходящее, и таким образом выявляется их отношение к остальным участникам. В этой ролевой структуре есть недовольные, а среди них - козел отпущения. Тот, на кого выплескивается вся накопленная агрессия и кого выбрасывают из группы. Один из признаков примитивной группы - это то, что роли жесткие. То есть лидер всегда должен быть вожаком, а если тебя сняли, то ты уже не вернешься обратно. В творческой же группе роли могут меняться. Чем более развит коллектив, тем больше в нем принятия. Поэтому наличие буллинга - показатель того, что у группы больная структура и она строится по примитивным признакам. То есть дело здесь не в ребенке, а в группе. Нельзя говорить, что ребенок сам виноват в том, что его травят. В такой ситуации надо прежде всего что-то делать с группой.- Но что конкретно? Скажем, как должен вести себя учитель и что он может сделать для предотвращения буллинга?- Самое главное здесь - гласность. Что же касается учителя, класс которого оказался в подобной ситуации, то все зависит от его квалификации. К сожалению, психологическая квалификация у учителей не всегда высокая, специально этому в вузах не учат. Единственное, что учитель может сделать, - вынести проблему на обсуждение и не делать вид, что ничего не происходит. Да, с точки зрения детей жаловаться на других - ябедничество, плохо. Но это как раз играет на руку агрессорам. Нужно говорить детям, что травля - это минус всему классу.Нужно сформировать нетерпимость к буллингу. С этой целью можно использовать разные образы, метафоры, чтобы детям стало не по себе и они поняли, в какой роли находятся. Надо заставить агрессоров почувствовать себя некрасивыми, уродливыми.Добиться того, чтобы они поняли, это искажение, ненормально. Например, один психолог при обсуждении этой проблемы приводит пример из сказки Андерсена «Гадкий утенок». Был гадкий утенок, которого все травили: толстые куры, толстые утки, индюк. Утенок-то потом улетел и стал лебедем, а все эти толстые утки и толстые куры остались. «Вы тоже такие, что ли?» Надо, чтобы дети понимали, травля - это примитивно, как на зоне. Это там такие законы и всегда есть отверженные. Есть еще такое понятие: психологический параллелизм. То есть если в школе директор кричит на учителей, а учителя - на детей, то, естественно, и дети начинают обижать друг друга. Это системное явление. Мы можем на время обидчика прижать. Но если это система, значит, другой кто-то начнет.- Чем буллинг опасен прежде всего?- Он приводит к сбою в дальнейшей социализации человека. Потом, когда ребенок вырастет, у него останется уязвимость: страх, что кто-то над ним посмеется и кто-то его не примет. Находясь в обществе, человек вынужден наращивать психологическую защиту. Он не может расслабиться в группе. Можно привести такой пример. Вы один раз наступили в лесу на змею и после этого всегда ходите там осторожно. Одного раза достаточно, чтобы сделать вывод на всю жизнь. Так же и здесь: человек один раз получил психологическую травму в детстве и она остается у него на всю жизнь.- Какие чувства испытывает ребенок в состоянии изгоя и как это сказывается на нем?- Для ребенка это стресс. Он идет в школу как на пытку. Это может проявляться даже на уровне иммунитета: ребенок начинает болеть или хуже учиться. В общем, занят выживанием, а не учебой. У него может появиться замкнутость по отношению к родителям: его что-то гложет, но он не хочет ябедничать. Могут быть даже физические травмы. Например, когда один мальчик пришел домой, родители увидели, что у него выдран клок волос. Это уже явный сигнал.- За что обычно травят? Одна наша читательница рассказала, ее дочку-пятиклассницу изводят за то, что она занимается художественной гимнастикой и часто уезжает на соревнования. Другая - о том, что дочь слишком красивая...- Здесь можно выделить три группы риска. Первая - это дети, которые чем-то отличаются: слишком толстый, слишком красивый и так далее. Это тоже признак примитивной группы: если ты не такой, как все, то можешь стать объектом травли. Вторая группа - дети, которые не могут дать сдачи. Физически слабые, ранимые, чувствительные, некоммуникабельные, у которых часто меланхолический темперамент. А вожаки всегда стараются выбрать в качестве жертвы того, кто не может дать отпор. Ну и третьи - те, кто сам провоцирует агрессию по отношению к себе. Кроме того, какая-то неадекватность в поведении, например, неряшливость тоже может быть поводом для травли.- Какие дети проявляют агрессию по отношению к другим?- Как ни странно, те, которые сами сталкивались с агрессивным отношением к себе. У нас ведь психология как строится: как мир относится ко мне, так и я буду относиться к нему. То есть если родители физически наказывали таких детей, проявляя жестокость, то они потом эту жестокость начинают проецировать на остальных. Либо это те дети, у которых безразличные, холодные родители, особенно матери. В психологии проводились исследования самых злостных преступников. Выяснилось, у всех были холодные и нелюбящие матери. Поэтому такие дети иногда тоже могут быть жертвами в каком-то смысле, хотя это их и не оправдывает. В третьем случае - это тема власти, самоутверждения. У ребенка есть какой-то комплекс неполноценности, и чтобы он не выходил наружу, он начинает всех подавлять. Чтобы не быть жертвой, сам становится агрессором.- Что посоветуете родителям, чьи дети стали жертвой буллинга?- Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребенок решал эту проблему самостоятельно! Даже если ему и удастся справиться с ней самому, у него сложится впечатление, что его никто не защитил. И потом его всю жизнь будет преследовать ощущение беспомощности и чувство того, что ему не на кого опереться. Здесь нужно прежде всего серьезное обсуждение проблемы на уровне школы. И даже если вы ничем толком не помогли, ребенок хотя бы видел, что вы за него боретесь. Значит, ему станет значительно легче и возрастет его ценность в собственных глазах.