8 февраля в Национальном музее РТ откроется выставка «Без срока давности»

Как сообщили в пресс-службе Национального музея РТ, основу экспозиции составят архивные документы, которые были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В церемонии открытия выставки примуи участи представители Министерства по делам молодежи РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерство культуры РТ, Госархива РТ.