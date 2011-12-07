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8 февраля в Национальном музее РТ откроется выставка «Без срока давности»

Это масштабный всероссийский проект, посвященный трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Выставка будет открываться в 66 регионах России одновременно.

Как сообщили в пресс-службе Национального музея РТ, основу экспозиции составят архивные документы, которые были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В церемонии открытия выставки примуи участи представители Министерства по делам молодежи РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерство культуры РТ, Госархива РТ.

КВ
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