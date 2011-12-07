Глава Минстроя РТ: «План по жилищному строительству выполнен на 10,5%»

Президент РТ Рустам Минниханов провел совещание с муниципалитетами республики. О планах жилищного строительства и его текущих стадиях в 2021 году доложил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

На совещании в Доме Правительства РТ министр сообщил, что в этом году планируется ввести как минимум 2 млн 670 тыс. кв. метров жилья, 280 тыс. кв. метров от этого объема составляет социальная ипотека. Квартиры должны получить 739 семей. На обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2021 году выделяется 1 млрд 200 млн рублей.

По его словам, пока план по жилищному строительству выполнен на 10,5%. Из 161 дома сдано 12 домов на 1 313 квартир в Арске, Актаныше, Балтаси, Бугульме, Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

По информации пресс-службы руководителя республики, на стадии строительства, в высокой степени готовности находится 71 соципотечный дом. Также построено 913 домов в рамках индивидуального жилищного строительства.