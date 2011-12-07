Рособрнадзор: Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году продлится с 31 мая по 2 июля

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 году начнется 31 мая. Расписание ОГЭ И ЕГЭ опубликовал Рособрнадзор.

Так, основной период сдачи ОГЭ для девятиклассников — с 24 мая по 2 июля, дополнительный — с 3 по 17 сентября. В этом году выпускники 9 классов будут сдавать только два обязательных экзамена — по русскому языку и математике.

Выпускники 11-х классов будут сдавать ЕГЭ — с 31 мая по 2 июля в основной период и с 12 по 17 июля — в дополнительный период.

31 мая пройдут экзамены по географии, литературе и химии. Даты ЕГЭ по русскому языку — 3–4 июня, по профильной математике — 7 июня, по истории и физике — 11 июня. Экзамен по обществознанию запланирован на 15 июня, по иностранным языкам — 18 июня (письменная часть), 21 и 22 июня (устная). 24 и 25 июня пройдет ЕГЭ по информатике и ИКТ.

В качестве резервных дней для ЕГЭ установлены 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12–14 июля и в резервный день — 17 июля.

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы будут сдавать ЕГЭ по математике и русскому языку 25 мая и 2 июля соответственно. Резервные дни — 8 июня (русский язык), 10 июня (математика).

13 и 17 июля ГВЭ по русскому и математике смогут сдать молодые люди, пропустившие экзамен в основной период по уважительной причине. Резервные дни для ГВЭ — 2–17 сентября. В это же время экзамены смогут сдать выпускники, не набравшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.