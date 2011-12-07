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Ученику казанской школы был подан плов с ниткой от мешка с рисом

На инцидент отреагировала городская мэрия, обратив внимание на Департамент питания.

В социальные сети выложили видео, как в одной из школ Казани ученику подали плов с белой ниткой. На инцидент в комментариях отреагировала городская мэрия, обратив внимание на Департамент питания.

Известно, что потерпевшим стал учащийся 112-ой школы в Авиастроительном районе города. В Департаменте питания пояснили, что белая нить осталась от мешка с рисом, которая была не замечена при промывке крупы сотрудниками блока школьного питания. К ним уже предприняты соответствующие меры, а на место направили технолога для контроля за процессом подготовки продуктов и технологией приготовления блюд. 

КВ
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