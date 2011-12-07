В Роспотребнадзоре РТ выявили массовые нарушения в организации детского питания

В Роспотребнадзоре Татарстана выявили массовые нарушения в организации детского питания.

По сообщению пресс-службы ведомства, рейды проводились по требованию Прокуратуры РТ с ноября прошлого года. За это время специалисты проверили 537 из 1589 школ республики, где нарушения зафиксировали в 349 учебных заведениях.

Так, из 1 189 установленных нарушений 84% касались правил соблюдения личной гигиены сотрудниками столовых, порядка мытья посуды и соблюдения санитарного режима. Еще в 70% школ нарушения были связаны с внутренним контролем поступающих для приготовления продуктов.

Кроме того, в ходе проверок школ были проведены замеры температуры горячих блюд на линии раздачи и на столе у детей. Также была оценена масса порций. Отмечается, что во всех школах, где было установлено занижение температуры, были приняты меры по устранению данного нарушения.

Административное наказание понесли 456 должностных и 18 юридических лиц.