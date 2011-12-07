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В Татарстане заболеваемость коронавирусом снизилась на 6%

В январе 2021 года в республике зарегистрировали 2 762 случая COVID-19.

 В Татарстане снизилась заболеваемость коронавирусом на 6% по сравнению с показателями в декабре 2020 года. Об этом заявила врио руководителя Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.

«Заболеваемость сохраняется на стабильном уровне, и в первую неделю февраля ежедневно регистрировалось в среднем 85 случаев. В январе каждый третий случай заболевания протекал в легкой и бессимптомной форме, каждый четвертый — в форме внебольничной пневмонии, доля тяжелых случаев составила 3,3%», — уточнила спикер.

Всего в январе ведомство зарегистрировало 2 762 случая заболевания коронавирусом. Увеличилась на 34%  доля заболевших старше 65 лет, доля внутрисемейных заражений составила 73%.

Самая высокая заболеваемость в Казани, Высокогорском, Пестречинском и Камскоустьинском районах РТ.

«В республике пока сохраняется действующий режим ограничений. На формирование и усиление достаточного уровня иммунитета после начатой вакцинации тоже нужно время. Наряду с соблюдением всех профилактических мер наша главная задача — привести иммунизацию против Covid-19 оперативно, широко», — заключила Трофимова. 

КВ
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