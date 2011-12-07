Как «Казанские ведомости» поздравили воспитанников школы-интерната

На этой неделе сотрудники редакции газеты «Казанские ведомости» посетили с поздравительной миссией своих подшефных - ГБОУ «Казанская школа-интернат №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».По сложившейся традиции мы приезжаем в эту школу-интернат не только с подарками, но и с мастер-классами, а также ежегодно организуем поездку в резиденцию Кыш Бабая. В этот раз в качестве подарков для воспитанников мы привезли так необходимую ребятам парфюмерию: дезодоранты, гели для душа и шампуни. Поздравляя мальчиков с прошедшим Днем защитника Отечества, начальник отдела маркетинга Дания Харисова пожелала им здоровья, добра и реализации задуманных планов.Поздравление женской половины школы-интерната конечно же не обошлось без цветов - воспитанницам и сотрудницам учреждения были вручены букеты тюльпанов от службы доставки цветов Флорист.ру. А после этого - чаепитие с тортом от «Казанских ведомостей». В свою очередь сотрудницы редакции тоже не остались без подарка - в качестве презента девочки преподнесли нам сделанные собственноручно розы из гофрированной бумаги.Приезжая в эту школу, мы каждый раз не перестаем удивляться успехам наших подопечных. Копилку их наград совсем недавно пополнил диплом смотра-конкурса детских и юношеских театральных коллективов для детей из школ-интернатов с ограниченными возможностями здоровья «Театральная весна» в номинации «Лучшая режиссура». Вместе со своими педагогами ребята поставили музыкальную сказку «Муха-цокотуха» на новый лад. Примечательно, что все костюмы были пошиты сотрудницами школы-интерната: несмотря на наличие своей театральной студии «Планета детства», школе нужна помощь в пошиве костюмов. Позади волнения перед большой сценой в ДК им. Ленина, где проходил смотр-конкурс, и участие в VIIIРеспубликанском лично-командном первенстве по лыжным гонкам среди воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мензелинске. Впереди - участие в спортивном празднике в Горкинско-Ометьевском лесу, а также масса других мероприятий, конкурсов и соревнований. Пожелаем ребятам удачи!