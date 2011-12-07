Рыбалка - женское занятие!

Семейное увлечение- Как вы увлеклись рыбалкой?Елена: Создается впечатление, что летняя рыбалка была в нашей жизни всегда. У нас двое дочерей-погодок. Временами, чтобы я могла немного отдохнуть от семейной рутины, супруг звал меня половить карасиков. Кроме того, так сложилось, что Александр не водит автомобиль, поэтому я нередко возила его на рыбалку. Однажды он и его друзья попросту всунули мне в руки спининг с блесной-колебалкой - искусственной приманкой на хищника в виде железной ложки с крючком. Признаться, я тогда была удивлена, что щука клюнула на железо!- А что с зимней рыбалкой?Елена: Зимней рыбалкой я всерьез увлеклась лет пять назад. Ездила с мужем и прежде, но не впечатлилась: сидят все, как пингвины на льду, холодно да и рыба не ловилась. Однажды супруг уговорил меня поехать на рыбалку в начале весны, соблазнял шашлыком. И тогда зимняя рыбалка открылась для меня с новой стороны: лед в это время все еще толстый и прочный, солнце заметно греет, рыба клевала - проснулся азарт.Александр: Первая моя зимняя рыбалка случилась в 1982 году на озере Дго в Смоленской области. Мне тогда было лет четырнадцать. Неделю прожили в рыбацком домике, ловили рыбу, готовили на льду. Клев был не всегда, однажды от скуки шагами написал на снегу фразу «Миру - мир!», причем каждая буква была метров по 120. В рыбалке я восхищаюсь терпением супруги. Практически из любого водоема она достанет рыбу, сколько бы это не заняло времени.Елена: На самом деле мы действуем как тандем. Был у нас случай однажды зимой. Пошел сазан, клевало у мужа. Сазан такая рыба - сильно давит, у супруга все время обрывалась леска на вываживании. Тогда я забирала после поклевки удочку и потихоньку, то отдавая, то забирая леску, завела голову в лунку и вместо багра засунула руку в лунку и своими длинными ногтями ухватила сазана за жабры и вытащила его на лед.- А дочери разделяют ваше увлечение?Елена: Да, но старшая увлекается больше, чем младшая. Им сейчас семнадцать и восемнадцать лет. Впервые брали их на карасика на маленькое озерцо с отличным клевом, когда одной было четыре года, а другой - три. Старшая пришла в восторг, а младшая переживала, что у нее не ловится рыбка. Но уже скоро она поймала первого карасика, тогда у девочек начались настоящие соревнования.Щука на 10 килограммов- В чем, по-вашему, секрет притягательности рыбалки?Елена: Суть рыбалки - в понимании того, что в водоеме есть рыба, но тебе ее нужно суметь оттуда достать. Причем слагаемых успеха множество: найти, где на момент рыбалки она может находиться; соблазнить рыбу, уговорить ее проглотить приманку; грамотно подсечь и вытащить. На каждом этапе события могут развиваться непредсказуемо. Недавно отдыхали три дня на одной рыболовной базе в Татарстане. Каждый день был разный: один день хорошо шел судак, зато берш - ни в какую, пошли на окуня - а тот, что называется, отказывается, в третий день испортилась погода, судак и берш не клевали, зато окуни радовали поклевкой. Заметьте, это все на одном водоеме.Александр: Лично для меня рыбалка - это отличный способ переключить мысли с работы. Многие мои коллеги на рыбалке продолжают размышлять о рабочих вопросах: им там хорошо думается. А я вот, наоборот, переключаюсь и возвращаюсь на работу со свежим взглядом. Добыча в этом вопросе не главное. Бывает так, что за всю рыбалку нет ни одной поклевки, а я все равно получаю удовольствие.- Расскажите о самом весомом трофее.Александр: У меня - щучка на 10 килограммов, но егерь настоял на том, чтобы отпустить ее после фотографии. Признаться, я был немного разочарован.Елена: Мой самый крупный летний судак весил 6,4 килограмма, самый крупный зимний судак - 4,5 килограмма. Самая большая щука немного уступает той, что поймал супруг, - 9,8 килограмма.На рыбалку - в обеденный перерыв- Как часто удается выбраться на рыбалку?Александр: Временами, когда хотелось свежей рыбки, позволяли себе небольшую авантюру. Зимой супруга примерно за полчаса до начала обеденного перерыва заезжала за мной на работу, привозила с собой теплые вещи. До Волги пять минут езды. Елена располагалась ближе к берегу, я отходил дальше, ловил пару судаков, после чего мы отправлялись домой чистить и жарить их, обедали и возвращались на работу. Не всегда удавалось уложиться в обеденный перерыв, но чаще коллеги даже не замечали моего отсутствия.- Участвуете в соревнованиях профессиональных рыболовов?Александр: Мы принимаем участие в рыболовных фестивалях, но не участвуем в профессиональных рыболовных соревнованиях. Следует понимать, что соревнования требуют серьезной отдачи. Во-первых, нужно профессиональное оборудование, снасти, лодка и многое другое. Во-вторых, залог победы в подобных состязаниях - хорошее знание водоема. А на его изучение уходит много времени и сил. У соревнований бывает несколько этапов на разных водоемах. Как вы понимаете, этому нужно посвятить если не жизнь, то большой ее кусок. Мы себе такого позволить не можем.Елена: При этом мы в числе группы поддержки болеем за знакомых известных рыболовов-профессионалов, участников профессиональной рыболовной лиги, таких как Сергей Жмур, Дмитрий Шабалин, Иван Утробин, Сергей Карпов и другие. Нередко ездим в гости порыбачить.В путешествие - на рыбалку- Чем особенна рыбалка в Татарстане?Елена: Мы живем в городе Балаково Саратовской области. На территории города находится гидроэлектростанция, к тому же часть населенного пункта располагается на островах, что делает это место очень специфическим для рыбалки: встречаются сильные течения. Рыбалка в Татарстане сильно отличается от наших родных мест, здесь сильное течение - это скорее исключение. Каждый регион и водоем дают совершенно разный опыт рыбной ловли. Даже рыба ведет себя по-разному, клюет на разную наживку. В Татарстане я обратилась за советом к местным рыбакам, посмотрела, кто на что ловит. И не прогадала.Александр: А мне нравится, что в Татарстане хорошо организованы рыболовные базы. Приятно после рыбалки отдохнуть в комфортных условиях.- Путешествуете по стране ради рыбалки?Елена: Ездим мы очень много. Ранней весной мы отправляемся на Нижнюю Волгу. Там забираемся практически в море, живем на дебаркадере. Казалось бы, что там - та же волжская рыба, но нет, рыбалка совсем иная, чем выше по Волге. Были в Ижевске - рыбачили на Каме. Зимой мы любим ездить в Сыктывкар, половить хариуса в речках, текущих с гор. В каждом месте рыба питается по-разному, оттого меняются ее повадки и предпочтения. Интереса добавляет то, что каждый год любая река разная, более или менее полноводная, с более сильным или слабым течением.Лучшее в судаке - его голова- Как поступаете с уловом?Елена: Ловим и оставляем только ту рыбу, которую собираемся съесть, остальную отпускаем, если она не травмирована.- Поделитесь фирменным рыбным рецептом?Елена: Любимому рыбному блюду меня научил один повар-армянин. Мы называем его «Губки». Для его приготовления используется голова судака, из которой удаляются жабры, и она разворачивается на две половинки так, чтобы поместилась в развернутом виде на сковороду поверх нарезанной шайбами картошки. Добавляем воды так, чтобы она чуть-чуть прикрывала картофель, перец, соль, цитрон и розмарин по вкусу. После этого повар говорит: «Закрываем «губки». Оказалось, что он имел в виду накрыть сковороду крышкой. 20 минут - и пальчики оближешь.О прогрессе- Как вы относитесь к современной технике для рыбной ловли?Александр: Не вижу ничего плохого в том, чтобы пользоваться современной техникой, в частности, рыбопоисковой. Умелый рыболов и без нее сможет выявить особенности водоема и хорошие места для ловли, а техника экономит его время.Елена: Очень помогают моторы, оборудованные GPS-якорем, так называемые ай-пайлоты, которые удерживают лодку на нужной позиции. Правильная постановка лодки - один из секретов успеха в рыбалке. Бывало, мы стояли двумя связанными лодками, при этом на одной клев был хорошим, а на другой - уже нет.Немного о женском- Много ли в России женщин-рыбаков? Проводятся ли для них соревнования?Елена: Женщин-рыбаков с каждым годом становится больше, поэтому и потребность в соревнованиях для женщин существует. Другое дело, что они принимают формат семейных мероприятий. Я, например, без супруга никуда.- С какими сложностями сталкиваются рыболовы-женщины?Елена: Женщинам сложнее подобрать специальную одежду для рыбалки. Для мужчин ассортимент огромный, а женщинам подобрать костюм по фигуре сложно. Те модели, что есть на рынке, обычно предназначены для того, чтобы сделать женщину стройной и красивой, а на зимней рыбалке главное все-таки тепло.- Что бы вы посоветовали желающим заняться рыбалкой женщинам?Елена: В первую очередь тепло и удобно одеваться, чтобы одежда не сковывала движения. А еще, если вы решили посетить зимнюю рыбалку, то лучше это делать в начале весны, когда не так холодно.