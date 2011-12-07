Стал известен хедлайнер «Масленицы-2019»

10 марта у озера Лебяжье пройдет «Масленица-2019». Горожан ждет фуд-корт, концерт с творческими номерами казанских коллективов, игры в дартс, перетягивание каната, вышибалы с валенком, хоккей с мячом, конкурс по метанию валенка, игры в футбол и волейбол. Хедлайнером праздника станет группа «Мираж». В день мероприятия будет усилена работа общественного транспорта, следующего по Горьковскому шоссе, сообщает пресс-служба мэрии города.