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Стал известен хедлайнер «Масленицы-2019»

На празднике выступит группа «Мираж».
10 марта у озера Лебяжье пройдет «Масленица-2019». Горожан ждет фуд-корт, концерт с творческими номерами казанских коллективов, игры в дартс, перетягивание каната, вышибалы с валенком, хоккей с мячом, конкурс по метанию валенка, игры в футбол и волейбол. Хедлайнером праздника станет группа «Мираж». В день мероприятия будет усилена работа общественного транспорта, следующего по Горьковскому шоссе, сообщает пресс-служба мэрии города.
КВ
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